  4. Service im Einwohnermeldeamt: Digitale Verwaltung in Wernigerode: Fast 600 Online-Dienste verfügbar – doch kaum genutzt

Wohnsitz komplett online ummelden? In Wernigerode längst möglich – doch kaum jemand nutzt den Service. Woran das liegt, überrascht selbst die Verwaltung der Harz-Stadt.

Von Holger Manigk 29.08.2025, 10:45
In Wernigerode können sich Einwohner für viele Anträge den Gang zum Amt sparen.
Wernigerode. - 592 ihrer Dienstleistungen für Bürger bietet Stadtverwaltung Wernigerödern schon digital an. Weitere sollen folgen - etwa die Anmeldung zur Eheschließung bis Ende 2025. Doch dabei gibt es ein gravierendes Problem.