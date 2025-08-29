Wohnsitz komplett online ummelden? In Wernigerode längst möglich – doch kaum jemand nutzt den Service. Woran das liegt, überrascht selbst die Verwaltung der Harz-Stadt.

Digitale Verwaltung in Wernigerode: Fast 600 Online-Dienste verfügbar – doch kaum genutzt

In Wernigerode können sich Einwohner für viele Anträge den Gang zum Amt sparen.

Wernigerode. - 592 ihrer Dienstleistungen für Bürger bietet Stadtverwaltung Wernigerödern schon digital an. Weitere sollen folgen - etwa die Anmeldung zur Eheschließung bis Ende 2025. Doch dabei gibt es ein gravierendes Problem.