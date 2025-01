Seepferdchen-Abzeichen DLRG Wernigerode warnt vor unseriösen Anbietern von Schwimmkursen im Harz

In vielen Anfänger-Schwimmkursen im Harz lernen Kinder nicht ausreichend, warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Wernigerode. Was Eltern beachten sollten und was die Ortsgruppe für 2025 plant.