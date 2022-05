Dörfer bei Wernigerode warten weiter auf Breitband-Ausbau

Wer in Reddeber im Homeoffice arbeitet, braucht Geduld. Schuld ist das langsame Internet. Der Breitband-Ausbau im Harz ging bislang am Dorf bei Wernigerode vorbei.

Reddeber - Auf schnelles Internet warten die Reddeberaner abseits des Gewerbegebietes Aue-Mitte seit Jahren. Ihrem Frust machten an die 100 Einwohner des Wernigeröder Ortsteils am Dienstagabend (2. November) bei einer Einwohnerversammlung Luft – unter anderem mit einer Unterschriftensammlung, in der sie deutlich mehr Tempo beim Anschluss an das Glasfaser-Netz fordern. Zur Veranstaltung hatten bereits mehr als 80 Reddeberaner unterzeichnet. „Es geht uns nicht darum, besser Online-Spiele zocken zu können, sondern weiter am Arbeits- und Schulleben teilnehmen zu können“, fasste Ortsbürgermeisterin Anke Lauing (parteilos) zusammen.