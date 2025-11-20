Nach Elend wurde das „Unser Schopp“-Konzept für einen eigenen Dorfladen im Ort auch in Königshütte vorgestellt. Dort trifft das Vorhaben auf größeres Interesse als in der Nachbargemeinde.

Dorfladen stößt in Oberharz-Ort auf großes Interesse: Wie es um das Vorhaben steht

So könnte es auch in Königshütte aussehen: Der Dorfladen „Unser Schopp“ bei der Eröffnung des ersten Geschäfts nach diesem Modell in Burgkemnitz.

Königshütte. - Ein Dorfladen, der rund um die Uhr geöffnet ist. Das Konzept „Unser Schopp“ wird aktuell in vielen kleineren Orten vorgestellt. Auch im Oberharz gibt es Ortsteile, die sich für einen eigenen Laden direkt im Ort interessieren. Der Wunsch nach einem solchen Dorfladen besteht zum Beispiel in Elend. Dort kommt das Projekt seit einiger Zeit aber kaum voran. Anders sieht es in einem anderen Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken aus.