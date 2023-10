Silstedts Theatergruppe startet mit ihrem neuen Stück Anfang November in ihre Spielzeit 2023/24. Worum es in der diesjährigen Komödie geht und wie Besucher an Karten gelangen.

Silstedt. - Ein Einbruch, Explosionen, Diebstähle und sogar eine Entführung bringen das Leben im beschaulichen Silstedt durcheinander. Das zumindest verspricht die Theatergruppe aus dem Wernigeröder Ortsteil für ihr neues Stück „Dümmer als die Polizei erlaubt“. Premiere feiert die Komödie in zwei Akten am Freitag, 10. November, in der Gaststätte „Zur Linde“.

„Wir proben seit Ende August auf dem Museumshof ‚Ernst Koch‘“, verrät Regisseur Heinz-Jürgen Köhler, aus dessen Feder die Geschichte der Laiendarsteller wieder stammt. Darin geht es um eine fiktive Polizeidienststelle in Silstedt: Hier verrichten die beiden etwas chaotischen und arbeitsscheuen Wachtmeister Gregor Lümmelmann und Bruno Arglos mehr schlecht als recht ihren Dienst – viel Arbeit haben sie in ihrem Dorf ja nicht. „Und wenn doch, wird es ignoriert oder im Rausch einfach verschlafen“, ergänzt Köhler.

15 Vorstellungen in Silstedt, Wasserleben und Wernigerode

Doch plötzlich überschlagen sich die Ereignisse, das ruhige Leben des Duos findet ein abruptes Ende. Zu allem Überfluss kündigt sich auch noch der Polizeipräsident persönlich zu einer Inspektion an. So nimmt das Chaos seinen Lauf: Welche Rollen dabei die gerade zugezogene Frau Essigwein, die etwas begriffsstutzige Landstreicherin Emma oder der an einer seltenen Krankheit leidende Pfarrer spielen, erfahren die Zuschauer in zunächst 15 Vorstellungen in Silstedt, Wasserleben und im Fürstlichen Marstall in Wernigerode bis Ende Februar 2024.

In der Gaststätte „Zur Linde“ feiert „Dümmer als die Polizei erlaubt“ am Freitag, 10. November, Premiere. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Weitere Termine sind dort geplant: Samstag, 11. November, 19 Uhr, Samstag, 18. November, 19 Uhr, Sonntag, 19. November, 14 Uhr, Freitag, 24. November, 20 Uhr, und Sonnabend, 25. November, 19 Uhr.

Im Fürstlichen Marstall in Wernigerode sollen zwei Vorstellungen stattfinden: am Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, und am Sonnabend, 2. Dezember, 20 Uhr. Karten dafür sind im Vorverkauf in der Tourist-Information, Marktplatz 10, erhältlich.

In Wasserleben plant die Theatergruppe Silstedt insgesamt sieben Aufführungen ihres Stücks im nächsten Jahr – sie finden alle im Schützensaal am Kamp statt: Sonnabend, 27. Januar, 19.30 Uhr (Veranstaltung für den Sportverein), Sonntag, 28. Januar, 14 Uhr, Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, Sonnabend, 3. Februar, 19 Uhr, Freitag, 16. Februar, 20 Uhr, Sonnabend, 17. Februar, 19 Uhr, Freitag, 23. Februar, 20 Uhr.

Die Laiengruppe verspricht vorab, dass sich am Ende doch noch alles zum Guten wendet – und dass es dieses Mal nicht ganz so mörderisch wird wie bei „Eine Leiche zu viel“ in der vergangenen Spielzeit.

Karten gibt es im Vorverkauf auf dem Museumshof „Ernst Koch“

Karten für die Veranstaltungen im Heimatdorf der Theatergruppe und dem Nordharz-Ortsteil gibt es an den nächsten beiden Mittwochen, 25. Oktober und 1. November, auf dem Museumshof „Ernst Koch“: Dort bieten die Schauspiel-Freunde jeweils von 18 bis 19 Uhr einen Vorverkauf an. An geicher Stelle sind zudem für Juni wieder Open-Air-Veranstaltungen geplant.

Hintergrund: Die Theatergruppe hat sich 1995 gegründet. Damals wurde zur 1000-Jahr-Feier Silstedts ein Stück in der Dorfkirche aufgeführt. Zu Spitzenzeiten gaben die Laiendarsteller laut Köhler Vorstellungen an 16 verschiedenen Spielorten. Beim aktuellen Stück stehen zehn Personen auf der Bühne, einige Rollen sind doppelt besetzt. Wieder mit im Ensemble sind drei junge Schauspieler, die seit 2015 im Vorprogramm der älteren Darsteller auftraten. 2022/23 teilte sich das Trio bereits eine Rolle, nun ist es wieder zu erleben. Geübt wird jede Woche zweimal auf dem Museumshof.