Wernigerode. - Douglas-Kunden in Wernigerode müssen sich auf Veränderungen einstellen. Die Filiale der Parfümerie-Kette an der Breiten Straße in der Fußgängerzone der Harz-Stadt ist derzeit geschlossen.