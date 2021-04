Dreiste Ladendiebe gestellt nach Fernseher-Klau in Blankenburg

Fernseher, Handstaubsauger, Luftreiniger, Lebensmittel: All das haben Ladendiebe aus einem Supermarkt in Blankenburg gestohlen. Doch die Polizei kam ihnen schnell auf die Schliche.

Blankenburg (dl)

Dreister dürfte es kaum gehen: Mehrere Ladendiebe haben am Mittwochabend, 14. April, noch während der Öffnungszeit mehrere elektronische Großgeräte aus einem Supermarkt in der Westerhäuser Straße in Blankenburg entwendet und sind anschließend geflüchtet.

Laut Polizei schleppten die Täter unter anderem drei Fernseher, einen Handstaubsauger sowie einen Luftreiniger und diverse Lebensmittel im Gesamtwert von rund 1000 Euro aus dem Markt. Die Tatzeit gab ein Reviersprecher auf Nachfrage mit 18.30 Uhr an. Bei dem betreffenden Supermarkt handelt es sich nach Recherchen der Volksstimme um eine Lidl-Filiale. Wie es den Tätern gelingen konnte, noch in der regulären Öffnungsphase derart viele und zudem größere Geräte zu stehlen, blieb am Donnerstag zunächst offen. Sprecher des Harzer Polizeireviers konnten auf Nachfrage und mit Blick auf die Ermittlungen zunächst keine weiteren Details nennen. Auch die genaue Zahl der agierenden Täter blieb zunächst offen.

Laut Polizei flüchteten die Täter anschließend. Es sei jedoch gelungen, zwei der Tatverdächtigen, einen 18-Jährigen und einen 22-Jährigen, kurze Zeit später in Halberstadt in einem BMW zu stellen. Im Fahrzeug fanden die Beamten einen Großteil des Diebesgutes und stellten es sicher. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft in Halberstadt seien anschließend die Wohnungen der beiden polizeilich bereits einschlägig bekannten Männer in Halberstadt durchsucht worden. Dabei sei jedoch kein weiteres Diebesgut gefunden worden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls ein.