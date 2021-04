Dreiste Langfinger in Blankenburg: Keine Spur von Abby, Dotty und Co.

Hier sitzen George, Abby, Frieda und Rosi (von links nach rechts) noch friedlich in ihrem Gehege in der Blankenburger Oesig.

Blankenburg

Es ist schon ein allabendliches Ritual: Der kleine Schließrundgang übers Grundstück von Steffi Straatmann in der Blankenburger Oesig. „Ich habe wie immer die Garage abgeschlossen und in unserem Freilandgehege mit den Landschildkröten die Temperatur kontrolliert“, erzählt die Blankenburgerin. In einem weiteren Freilauf mümmelten ihre vier Meerschweinchen George, Abby, Frieda und Rosi sowie die beiden Kaninchen Dotty und Julie noch munter vor sich hin.

Der Schock sitzt noch immer tief

Doch am nächsten Morgen – am Donnerstag, 15. April, - kam ihr etwas komisch vor: „Ich hab mich gewundert, weil keines der Tiere wie sonst angerannt kam“, erinnert sie sich. Da aber das Gehege verschlossen war und auch alles genauso aussah wie noch am Vorabend, ging sie der ungewohnten Ruhe näher auf den Grund: „Erst da hab ich gesehen, dass auch das Häuschen leer war“, erzählt die Logopädin, die noch immer geschockt ist von der Dreistigkeit jenes Zeitgenossen, der die Tiere augenscheinlich aus dem Gehege genommen und alles fein säuberlich wieder verschlossen hat.

Kannte sich der Täter aus?

Selbst das in jener Nacht brennende Licht im Haus, die mit Bewegungssensoren ausgerüsteten Strahler am Grundstück und das Hinweisschild, dass das Gebäude videoüberwacht wird, hat den oder die Täter nicht abgeschreckt. Vermutlich kannte er oder sie sich sogar bestens vor Ort aus.

Kinder unendlich traurig

Besonders schmerzvoll war der plötzliche Verlust der Tiere für die Kinder: „Sie heulen sich seit Tagen die Augen aus dem Kopf“, erzählt Steffi Straatmann. „Sie machen sich natürlich Gedanken, wo ihre Lieblinge sein könnten und ob es ihnen gut geht, ob sie genügend Futter haben. Das beschäftigt sie schon sehr“, so die Mutter. „Jeden Morgen laufen sie zum Gehege. Der erste Blick geht sofort dorthin.“

Gehege jetzt alarmgesichert

Zwar sei ihnen vor einigen Jahren schon einmal eine Schildkröte aus dem Garten gestohlen, wenig später jedoch wiedergebracht worden: „Aber so etwas wie diesmal haben wir noch nie erlebt“, sagt Steffi Straatmann, die vor 13 Jahren mit ihrem Mann und den Kindern, die inzwischen 8, 12 und 18 Jahre alt sind, in den beschaulichen Blankenburger Ortsteil gezogen war. Seither sind auch immer Tiere um sie herum: ob Hund, Kaninchen, Meerschweinchen und Schildkröten. Nach dem jüngsten Vorfall ist das Freigehege noch mehr gesichert worden: mit Kameras, Alarmanlagen und neuen Schlössern. Nicht zuletzt, um die Kinder zu beruhigen. „Wir sind aber hin- und hergerissen, ob wir uns neue Tiere holen“, gibt Steffi Straatmann zu. Noch immer hofft sie gemeinsam mit ihrer Familie, dass der Dieb die sechs lieb gewonnenen Fellnasen doch noch zurückgibt.

Hoffnung nicht aufgegeben

Das Angebot habe sie jedenfalls unterbreitet – ohne dass dem Dieb Konsequenzen drohen. „Wir möchten unsere kleinen Freunde einfach nur wieder haben.“ Nichtsdestotrotz habe sie die Polizei informiert und bittet alle, die in jener Nacht etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise zu den Tieren geben können, sich zu melden. Und das nicht nur wegen der Kinder: „Drei der vier Meerschweinchen sind schon sehr alt. Deshalb wäre es schön, wenn sie ihren Lebensabend auch bei uns zu Hause verbringen könnten.“

Seit einer Woche sind der Freilauf samt Häuschen verwaist.