Rocken am Brocken in Elend Drogenexzess bei Festival im Harz? Veranstalter widersprechen Vorwürfen deutlich

Ein Rettungsdienstmitarbeiter aus dem Harz erhebt Anschuldigungen gegen Veranstalter von Rocken am Brocken - der exzessive Konsum von Alkohol und Rauschgift werde dort immer schlimmer. Was ist dran an der Kritik?