Die Tourist-Info in soll Ende Februar geschlossen werden. Laut Tourismusbetrieb sind die Übernachtungszahlen in der Stadt zu niedrig. Vermieter wollen das nicht hinnehmen. Was sie vorhaben.

Benneckenstein. - Weil sie mit dem drohenden Aus der Tourist-Info in Benneckenstein nicht einverstanden sind, trafen sich Vermieter der Stadt, um Möglichkeiten zu erörtern, die Schließung abzuwenden.

Am Ende des Treffens einigten sie sich auf einen konkreten Vorschlag. Eingeladen zu dem Treffen hatte der Benneckensteiner Rainer Just, der 30 Jahre lang einen Skiverleih im Ort betrieb. Gekommen waren neben einigen Vermietern auch der Ortsverbandsvorsitzende der CDU der Stadt Oberharz am Brocken, Ronny Jörs, und Landtagsabgeordnete Angela Gorr (CDU).

Man habe das Gefühl, dass der Ort „abgehängt werde“, so Just. Die Tourist-Info sei dabei nur ein Punkt von mehreren. Für Touristen werde inzwischen – abseits des Wanderns – wenig geboten, die Gastronomie sterbe immer mehr aus. Und das, obwohl ihm von Gästen immer wieder bestätigt werde, dass „Benneckenstein ein sehr schöner Ort ist“, so Just. „Mit was soll man die Touristen noch locken?“, fragt er angesichts der immer niedriger werdenden Übernachtungszahlen, die maßgeblich für die Entscheidung des Tourismusbetriebs sind, den Standort zu schließen.

Harzbad im Oberharz soll reaktiviert werden

Ronny Jörs wies in diesem Punkt jedoch darauf hin, dass es sich bei Betrieben wie Gastronomie und Pensionen um privatwirtschaftliche Angelegenheiten handele, die Stadt könne hier nichts machen. Hingegen versuche man mit der geplanten Revitalisierung des Harzbads wieder mehr Besucher nach Benneckenstein zu locken.

Das Aus der Tourist-Info werde zudem Thema bei der nächsten Ortschaftsratssitzung in Benneckenstein sein, die am 29. Februar im Rathaus stattfindet. Zu dieser sei deshalb auch der Tourismusbetrieb eingeladen worden, informiert Ortsbürgermeister Kay Rogge (parteilos).

Vermieter mit konkreter Idee

Der Betriebsausschuss am 6. März in Elbingerode biete zudem Anwohnern auch eine Gelegenheit, ihre Anliegen bezüglich der Tourist-Info vorzutragen, ergänzt Ronny Jörs.

Beim Treffen selbst einigten sich die Vermieter am Ende auf einen konkreten Vorschlag: Die Gründung einer Art Interessengemeinschaft, um sich untereinander im Ort besser zu vernetzen und auszutauschen. Zudem wolle man auf einem möglichen nächsten Treffen auch die Chefs des Tourismusbetriebs einladen.

Zahlen in Benneckenstein auf Corona-Niveau

Hintergrund: Die Tourist-Info in Benneckenstein soll Ende Februar geschlossen werden. Grund sind nach Angaben von Thomas Schult, Chef des Tourismusbetriebs, die rückläufigen Übernachtungszahlen. Während sich diese im Stadtgebiet nach dem Rekordjahr 2019 und dem coronabedingten Einbruch wieder auf gutem Niveau eingependelt hätten, seien die Zahlen in Benneckenstein auf dem Corona-Tief geblieben, teilte er zuvor mit.

Dass die Tourist-Info bereits Ende Februar schließen soll, hänge mit der personellen Situation zusammen. Denn dann gehe die dort eingesetzte Mitarbeiterin in den Ruhestand – wodurch niemandem gekündigt werden müsse. Die Stelle soll laut dem Tourismusbetrieb nicht wieder neu besetzt werden. Eine Idee zur künftigen Nutzung ist, auf dem angrenzenden Parkplatz einen Wohnmobil-Stellplatz zu errichten und die jetzige Tourist-Info als Rezeption zu nutzen.