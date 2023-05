Mit der neuen Spezialanlage in Wernigerode werden die Spezialteile nicht wie in China in einem Tauchverfahren gefertigt, sondern mit einem so genannten Selektivverfahren behandelt. Die in den Gestellen der Anlage enthaltenen Produkte werden erkannt und vollautomatisiert den jeweiligen Bädern zugeführt.

Foto: Frank Drechsler