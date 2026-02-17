„Unterm Austberg“ in Benzingerode Eigenheime nahe Wernigerode: Investor kündigt Verträge – Steht Baugebiet vor dem Aus?
Grundstückseigentümer und Häuslebauer sind frustriert, die Stadt Wernigerode wartet auf Informationen: Droht das Baugebiet „Unterm Austberg“ im Ortsteil Benzingerode zu scheitern, bevor es überhaupt begonnen hat?
17.02.2026, 18:45
Benzingerode. - Von Einfamilienhäusern fehlt jede Spur. Kein liebevoll angelegter Vorgarten. Kein Zuhause für junge Familien. Dabei ist ein neues Baugebiet im Wernigeröder Ortsteil Benzingerode, unterhalb des Austbergs, seit 2018 Thema. Immer wieder wurden Pläne vorgestellt, Startpunkte bekanntgegeben. Passiert ist augenscheinlich jedoch nichts. Steht das Projekt vor dem Aus?