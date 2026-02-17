Grundstückseigentümer und Häuslebauer sind frustriert, die Stadt Wernigerode wartet auf Informationen: Droht das Baugebiet „Unterm Austberg“ im Ortsteil Benzingerode zu scheitern, bevor es überhaupt begonnen hat?

Eigenheime nahe Wernigerode: Investor kündigt Verträge – Steht Baugebiet vor dem Aus?

Der Acker am Ortseingang von Benzingerode liegt noch immer brach – dabei sollten schon seit Jahren neue Eigenheime darauf errichtet werden. Sind die Pläne geplatzt?

Benzingerode. - Von Einfamilienhäusern fehlt jede Spur. Kein liebevoll angelegter Vorgarten. Kein Zuhause für junge Familien. Dabei ist ein neues Baugebiet im Wernigeröder Ortsteil Benzingerode, unterhalb des Austbergs, seit 2018 Thema. Immer wieder wurden Pläne vorgestellt, Startpunkte bekanntgegeben. Passiert ist augenscheinlich jedoch nichts. Steht das Projekt vor dem Aus?