Die Polizei in Thale hat am Freitag eine Frau gestoppt, die mit 3,2 Promille im Blut einen Unfall auf einem Supermarktparkplatz verursacht haben soll.

Thale/MZ. - Ab 3 Promille Alkohol im Blut setzt laut Automobilclub ADAC eine „schwere, akute Alkoholvergiftung“ mit „Gedächtnisverlust, Bewusstlosigkeit oder Tiefschlaf und Verlust der Körperreflexe“ ein.

In diesem Zustand soll am Freitagabend in Thale laut Polizei eine Frau mit ihrem Auto unterwegs gewesen sein. Mit an Bord: ihr fünfjähriger Sohn. Demnach streifte sie auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Musestieg ein geparktes Auto. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,21 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Frau ein. Ihr Ehemann bekam das Kind sowie die Fahrzeugschlüssel übergeben.