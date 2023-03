Heudeber - Hans-Joachim Zymolka ist in Heudeber einer jener Feuerwehrangehörigen, die bei so gut wie jedem Großereignis im Ort zugegen waren. Oft in führender Position, denn er war viele Jahre lang Ortswehrleiter in Heudeber.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.