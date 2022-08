Ein Harzer vermisst die Ostsee

So oft wie André Panhans fahren nur die wenigsten Harzer aus der Heimat in Richtung Ostsee. Der Ilsenburger ist aus beruflichen Gründen dorthin unterwegs

Ilsenburg - Die Ostsee ist in diesen Tagen das Ziel zahlreicher Menschen, die ihren Urlaub dort verbringen wollen und dann mitunter auch dort an Bord eines Schiffes gehen. Der Ilsenburger André Panhans indes gehört zu jenen, der aus beruflichen Gründen an die Ostsee fährt und dort an Bord eines Schiffes geht - nämlich an Bord des Vermessungsschiffes „Deneb“ des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie.