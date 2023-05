Die Darlingeröder Grundschüler bei der Eröffnung ihres neuen Schulwaldes im Tänntal nahe am Ortsrand von Drübeck.

Darlingerode - Wer von Drübeck aus in Richtung Plessenburg aufbricht, der wird ein paar Hundert Meter hinter der Gaststätte „Waldschänke“ auf ein Stück Wald treffen, in dem des Öfteren Kindergruppen zu beobachten sind. Die Mädchen und Jungen lernen in der Thomas-Mann-Grundschule Darlingerode, und das Stück Wald von einer geschätzten Fläche von 50 mal 50 Metern ist ihr Schulwald.