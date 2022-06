Ein Leben für die Musik: Jubiläum für Blankenburgs Kantor Jürgen Opfermann

Das Georgenhoffest in Blankenburg hält am Abend noch einen weiteren Höhepunkt bereit. Mit einem festlichen Akt blickt die Evangelische Kirchengemeinde auf das 35-jährige Wirken ihres Kantors Jürgen Opfermann zurück, der das Kulturleben der Stadt und der Region maßgeblich gestaltet hat.

Blankenburg - Es ist dieser eine Satz in einem privaten Geburtstagsvideo, der so viel über Jürgen Opfermann und seine Arbeit als Blankenburger Kantor aussagt: „Für ihn ist Musik nicht nur irgendein Job. Sondern es ist ihm wichtig, dass Menschen Spaß an seiner Musik haben.“ Und diesen Spaß, diese Freude am Musizieren hat der gebürtige Dingelstädter vor nunmehr 35 Jahren aus Thüringen nach Blankenburg gebracht. Am Freitag, 10. September, blicken zahlreiche Wegbegleiter mit ihm auf diese Zeit in einem feierlichen Akt im Georgenhof zurück.