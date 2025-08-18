Mit dem Harz ist Sternekoch Robin Pietsch tief verwurzelt: Zwischen Teufelsmauer und Brocken ist er aufgewachsen, hat hier die Grundsteine für seine Karriere gelegt. Er verrät, welche Orte ihn bis heute in seiner Heimat faszinieren und wie er Sommertage am liebsten genießt.

Ein Sternekoch ganz privat: Robin Pietsch verrät seine Lieblingsorte im Harz

Der Sternekoch Robin Pietsch hat zwei Restuarants und einen Imbiss, Hofbude genannt, in Wernigerode. Aber an welche Harz-Orte zieht es ihn in seiner Freizeit?

Wernigerode. - Für Dreharbeiten reist Robin Pietsch immer wieder durch ganz Deutschland. Zuhause aber ist der Sternekoch, der zwei preisgekrönte Restaurants in Wernigerode führt, im Harz. Welche Orte ihn in seiner Heimat am meisten faszinieren und wo er Ruhe vom Alltagsstress findet, verrät der gebürtige Blankenburger im Gespräch mit Reporterin Sandra Reulecke.