Sehr gute Stimmung trotz nicht ganz so gutem Wetter: Die Teilnehmer der Pflanzaktion am Samstag bei Schierke.

Schierke - Auftakt für das vom Schierker Investor Thomas Rader initiierte Baumpflanzprojekt am Samstag im Schierke: Knapp 150 freiwillige Helfer, darunter auch Landrat Thomas Balcerowski (CDU), kamen in den Brockenort, um an den beiden Pflanzorten an der Mäuseklippe und neben der Rennrodelbahn am Gelben Weg Bäume zu pflanzen.