Nach einem Einbruch in Wernigerode ermittelt die Polizei wegen schweren Diebstahls. Wie groß der Schaden in der bekannten Gaststätte „Grüne Gurke“ und was bislang zu dem Fall bekannt ist.

Einbruch in Wernigerode: Unbekannte plündern Spielautomaten in Gaststätte „Grüne Gurke“

Wernigerode. - Einbrecher haben die Gaststätte „Grüne Gurke“ in Wernigerode heimgesucht. Wie eine Sprecherin des Polizeireviers Harz auf Anfrage mitteilt, enstand dabei ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

Lesen Sie auch: Dreister Einbruch in Wernigerode: Motorrad spurlos verschwunden

Demnach wurde am Donnerstagmorgen, 17. Juli, bemerkt, dass die Alarmanlage des Restaurants ausgelöst hatte. Unbekannte sollen in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr in die Räume am Veckenstedter Weg eingedrungen sein.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei machten sich die Einbrecher an Spielautomaten in der Gaststätte zu schaffen. Sie sollen Bargeld erbeutet haben.

Auch interessant: Unfall auf B244 bei Wernigerode: Auto überschlägt sich – zwei Verletzte, Verkehrsbehinderungen

Die Beamten ermitteln nun wegen schweren Diebstahls und hoffen auf Hinweise von Zeugen zum Vorfall. Wer etwas beobachtet hat, kann sich im Harzrevier in Halberstadt unter Telefon 03941/67 42 93 melden.