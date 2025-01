Einbruchs-Serie in Oberharzer Hotels Offenbar in einer Nacht in vier Hotels eingedrungen

In mehreren Ortsteilen der Stadt Oberharz sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag (18. Januar) in Hotels eingedrungen. Die Rede ist von vier Häusern - zwei Besitzer bestätigen das. Was die Polizei bislang sagen kann.