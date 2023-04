Der Traum vom eigenen Restaurant – Tim Kohlrusch erfüllt ihn sich. Er eröffnet eine Wernigeröder Traditionsgaststätte wieder. Was steht auf der Speisekarte?

Eine neue Chance fürs Paradies in Wernigerode

Tim Kohlrusch wagt den Spagat zwischen Familienleben und Selbstständigkeit. Der junge Vater - Sohn Theo ist drei Jahre alt - eröffnet ein Restaurant in Wernigerode.

Wernigerode - „Wage ich es oder wage ich es nicht?“ Jedes Mal, wenn Tim Kohlrusch nach der Arbeit an dem geschlossenen Restaurant in Wernigerode vorbeigeht, stellt er sich diese Frage. Der junge Koch wagt es schließlich: Er gibt seinen Job auf, um ein eigenes Lokal zu eröffnen. In wenigen Tagen erwartet er die ersten Gäste, die ihren Weg „Ins kleine Paradies“ finden.