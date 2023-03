Kommentar zu Kampf für neuen Supermarkt in Wernigerode: Worten müssen Taten folgen

Foto: vs

Wernigerode - Es ist richtig: Die Stadt kann Anbieter nicht zwingen, einen neuen Supermarkt im Wernigeröder Wohngebiet Harzblick zu eröffnen. Was sie kann, ist, aktiv auf Supermarktkonzerne zuzugehen, Wernigerode als geeigneten Standort anzupreisen, attraktive Flächen vorzuhalten. All das hat sich Wernigerodes OB Tobias Kascha auf die Fahnen geschrieben. Und noch mehr: Er will 2023 einen Anbieter für den Harzblick finden – hat er gesagt.