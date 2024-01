Rewe öffnet am Freitag, 26. Januar, seine Pforten im einstigen Real am Dornbergsweg in Wernigerode. Auf diese Veränderungen müssen sich die Kunden einstellen.

Aus Real wird Rewe: Was Kunden in Wernigerode in neuem Supermarkt erwartet

Wernigerode. - Im „Mein Real“-Supermarkt in Wernigerodes Dornbergsweg stehen die Zeichen auf Abschied. Die Regale sind teilweise leer gefegt. Die Waren am Gemüsestand und an der Wurst- und Fleischtheke sind deutlich ausgedünnt. Nach dem letzten Verkaufstag am Mittwoch schließt der Einkaufsmarkt für immer seine Pforten. Die gute Nachricht für die Kunden in und um Wernigerode: Nur zwei Tage später – am Freitag, 26. Januar – öffnet an gleicher Stelle ein Rewe-Center. Und die Neugier auf den ersten Rewe-Markt in Wernigerode ist groß.