Ostdeutsches Fahrzeugmuseum Benneckenstein Einmalig in Deutschland?: Im Harz ist gibt es nun einen Panzer aus dem Jahr 1940 zu sehen

Das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum in Benneckenstein hat einen Neuzugang. Was am Panzer aus Litauen besonders ist und warum Betreiber Mario Tänzer ihn über Deutschland hinaus für einmalig in Privatbesitz hält.