Wernigerode (vs) - Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) fahren am heutigen Freitag, 14. Oktober) und am Sonntag, 16. Oktober, nur eingeschränkt. Dies teilt das Unternehmen mit.

Betroffen von den Änderungen sind vor allem die Züge der Brockenbahn. Demnach fährt dann der letzte Zug um 13:59 Uhr vom Brocken ab und ist jeweils um 15:45 Uhr wieder in Wernigerode. Der letzte Zug ab Wernigerode zum Brocken startet 11:55 Uhr in Wernigerode und kommt (nach einem Umstieg in Drei Annen Hohne) 13:44 Uhr am Brocken an.

Auch Züge der Harzquerbahn sind von den massiven Krankheitsfällen betroffen und fallen teilweise aus.