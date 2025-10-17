weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Fotospot im Harz: Einsturzgefahr an Steinerner Renne bei Wernigerode: Beliebte Wanderbrücke erneut gesperrt

Fotospot im Harz Einsturzgefahr an Steinerner Renne bei Wernigerode: Beliebte Wanderbrücke erneut gesperrt

Wasserfall, Wanderpfad, Fotospot – und plötzlich endet der Weg: Die Brücke über die Steinerne Renne bei Wernigerode ist erneut gesperrt. Wie schwer sind die Schäden und wie geht es jetzt weiter mit dem bekannten Harzer Ausflugsziel?

Von Holger Manigk 17.10.2025, 18:15
Die Brücke über die Steinerne Renne, ein beliebtes Wanderziel bei Wernigerode, ist erneut gesperrt.
Die Brücke über die Steinerne Renne, ein beliebtes Wanderziel bei Wernigerode, ist erneut gesperrt. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Wanderer, die den steilen Pfad die Steinerne Renne bei Wernigerode hochkraxeln, werden enttäuscht: Die Holzbrücke über den Holtemme-Wasserfall zum gleichnamigen Waldgasthaus am oberen Ende der Schlucht ist gesperrt - schon wieder. Diesmal scheinen die Schäden an dem beliebten Ausflugsziel und Fotopunkt noch schwerwiegender als Anfang 2025.