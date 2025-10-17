Fotospot im Harz Einsturzgefahr an Steinerner Renne bei Wernigerode: Beliebte Wanderbrücke erneut gesperrt
Wasserfall, Wanderpfad, Fotospot – und plötzlich endet der Weg: Die Brücke über die Steinerne Renne bei Wernigerode ist erneut gesperrt. Wie schwer sind die Schäden und wie geht es jetzt weiter mit dem bekannten Harzer Ausflugsziel?
17.10.2025, 18:15
Wernigerode. - Wanderer, die den steilen Pfad die Steinerne Renne bei Wernigerode hochkraxeln, werden enttäuscht: Die Holzbrücke über den Holtemme-Wasserfall zum gleichnamigen Waldgasthaus am oberen Ende der Schlucht ist gesperrt - schon wieder. Diesmal scheinen die Schäden an dem beliebten Ausflugsziel und Fotopunkt noch schwerwiegender als Anfang 2025.