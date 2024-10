Direktverkauf wird angeboten Einzigartiger Markt im Harz: Was auf Bauernmarkt in Benneckenstein geboten wird

Am Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein lädt der Bauernmarkt am Donnerstag (31. Oktober) zum Stöbern und Kaufen ein. Die Anbieter kommen aus mehreren Bundesländern.