Filmteam in Benneckenstein Einzigartiges Panzermuseum im Harz ist in diesen TV-Produktionen zu sehen

Das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum in Benneckenstein ist inzwischen vielen Menschen außerhalb des Harzes ein Begriff. Die Bekanntheit dürfte sich in den nächsten Wochen noch steigern – das Museum ist in drei Fernseh-Sendungen präsent.