Hasselfelde - Großer Andrang im Waldseebad in Hasselfelde: Rund 150 Besucher haben sich am Samstagnachmittag am Ufer des Waldseebads versammelt, um beim Faschingsbaden die Eisbader anzufeuern. 32 kälteresistente Frauen und Männer wagten sich in fantasievollen, bunten Kostümen ins eisige Wasser, berichtet Melanie Martin von den Hasselfelder Eisperlen, die zu dem närrischen Bad eingeladen hatten. „Wir waren alle begeistert, wie viele Leute gekommen sind.“