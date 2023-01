Eislaufen im Freien: Wann Schierke wieder Schlittschuh-Fans begrüßt

In der besucherstarken Zeit über den Jahreswechsel ist die Feuerstein-Arena im Harzort Schierke in Zwangspause gegangen. Wann können Schlittschuhläufer endlich wieder auf die Eisfläche?

Schierke - Guter Rutsch ins neue Jahr – aber nicht in Schierkes Feuerstein-Arena. Die Eislaufbahn blieb über den Jahreswechsel geschlossen. Schuld waren die milden Temperaturen und der Regen, die die Eislauffläche in eine Wasserlache verwandelt hatten. Auch die geplante Wiedereröffnung am 3. Januar fiel wegen der Witterung ins Wasser.