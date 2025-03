Wernigerode hat nicht nur Sachsen-Anhalts bestes Café zu bieten, sondern auch das beste Eis Europas und echte Geheimtipps. Aber wie teuer ist eine Kugel in dieser Saison, wer hat an der Preisschraube gedreht und wo gibt es sie am günstigsten?

Eispreis-Check in Wernigerode: So viel kostet eine Kugel diese Saison

Claudia Trotta und ihr Mann Giovanni Santin betreiben seit gut 30 Jahren ein Café in Wernigerodes Fußgängerzone. Erdbeer-Eisbecher sind zum Start in die Eissaison besonders gefragt.

Wernigerode. - Die steigenden Temperaturen im Frühling wecken Lust auf eine süße Abkühlung. Doch der Gang zur Eisdiele endet nicht selten mit einem Schock. So mancher Betreiber hat an der Preisschraube gedreht. In Berlin kostet eine Kugel schon mal 2,90 Euro, bis zu drei Euro werden in Stuttgart fällig. Wie sieht es in Wernigerode aus?