Vorwurf Falschaussagen und Beleidigungen Eklat in Wernigerode: Oberbürgermeister prüft rechtliche Schritte im Streit um Nachtwächter‑Ehrung
Im Streit um eine Ehrung für den Wernigeröder „Nachtwächter“ Rudolf Nüchterlein platzt Oberbürgermeister Tobias Kascha der Kragen. Nun schaltet er Anwälte in die Debatte ein.
21.02.2026, 14:15
Wernigerode. - Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) reicht es. „Ich bin maßlos genervt", sagt er mit Blick auf die Debatte um eine posthume Ehrung für den „Nachtwächter“ Rudolf Nüchterlein.