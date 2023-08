Die letzten Vorbereitungen laufen: Nach mehreren Jahren Pause wird in Elbingerode wieder ein großes Vereins- und Stadtfest gefeiert. Was die Besucher dort erwartet.

Die letzten Weichen für das Vereins- und Stadtfest wurden auf der finalen Versammlung des Vorbereitungsteams gestelt. Am Freitag und Samstag wird in Elbingerode gefeiert.

Elbingerode - Das Elbingeröder Stadtzentrum rund um den Marktplatz verwandelt sich am kommenden Wochenende in eine bunte Festmeile. Am Freitag, 1. September, und Samstag, 2. September, wird zum Vereins- und Stadtfest eingeladen – zum ersten Mal nach einigen Jahren Pause.

Die Liste der Mitwirkenden ist lang. Darauf stehen fast alle Vereine, der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz, der städtische Bauhof, die evangelische Kirchengemeinde, die örtliche Gastronomie, der Förderverein der Feuerwehr sowie die freiwillige Feuerwehr selbst, die Grundschule und die Kindertagesstätte Rappelkiste und die Felswerke. Sie alle beteiligen sich an der Vorbereitung , werden sich mit eigenem Programm darstellen und mit vielen Überraschungen für gute Laune sorgen. Der Sender Radio Brocken gestaltet die Partynacht am Samstag.

Die organisatorischen Fäden laufen bei Ortsbürgermeister Rudolf Beutner (CDU) zusammen, der mit einer Vorbereitungsgruppe seit längerem das Vereinsfest plant. Jetzt traf sich das Team letztmalig und gab, da alle Hausaufgaben erledigt sind, grünes Licht für den Start des Festes. Große Banner an den Ortseingängen der Stadt sowie zahlreiche Plakate weisen auf das Ereignis hin. Die Straßensperrungen ab Donnerstag, 31. August, und die Verlegung der Bushaltestellen in die Rohrbachstraße und Wasserstraße sind geklärt.

Organisatoren haben Hausaufgaben erledigt

Die Sanitärfrage sowie der Sicherheitsdienst sind organisiert, und es sind eine Reihe von Händlern eingeladen worden. Vor allem wird den Besuchern ein umfangreiches Programm geboten. Die teilnehmenden Vereine und Institutionen präsentieren sich mit Ständen und bieten Aktionen an.

Das Fest startet am Freitag, 1. September, um 17.30 Uhr mit der Eröffnung durch den Elbingeröder Ortsbürgermeister Beutner. Danach gibt es um 17.30 Uhr ein Platzkonzert des Elbingeröder Spielmannszuges, und von 18 bis 22 Uhr wird die sogenannte Warm-up-Party mit dem Duo Lucky Lips für Stimmung sorgen. Die Verkaufsstände sind geöffnet.

Für Samstag, 2. September ist von 10 bis 12 Uhr ein Frühschoppen mit der Blaskapelle Die Harzer Musikanten angesagt. Am Vormittag werden die Vereine ihre Programme rund um die Stadtkirche, den Steinweg und die Schulstraße starten. Der Wintersportverein lädt zu einem Sommerbiathlon ein, hinzu kommen Zielwerfen mit der Angel mit dem Elbingeröder Anglerverein, ein Dartstand des Dartvereins Oberharzer Spitzen sowie ein Tischtennisturnier und Torwandschießen mit dem TuS Elbingerode.

Klettern in der Jugendscheune

Die Feuerwehr wird sich und ihre Arbeit präsentieren, geplant sind zudem ein Kinderprogramm mit Hüpfburg und anderen Spielen von der Kirchengemeinde, Klettern in der Jugendscheune und eine geführte Wanderung des Harzklub-Zweigvereins zum Hirschbrunnen. Dort gibt es den Sonderstempel der Harzer Wandernadel.

Besichtigen können Gäste darüber hinaus die Heimatstube, wo eventuell eine Sonderausstellung mit Bergwerksmotiven zu sehen sein wird. Vor der Heimatstube wird der Wernigeröder Heimatfreund Klaus-Peter von Norosinsky seine Jahreshefte vorstellen und verkaufen. Die Stadtkirche St. Jakobi kann ebenfalls besichtigt werden.

Viel Zulauf dürften die Kleintierzüchter vom Verein Harzglück mit ihrer Schau auf dem Hof von Maik Hinze im Steinweg haben. Ebenso stellen sich die Felswerke vor, die mit einem Schautruck in der Pfarrstraße vorfahren und Besichtigungsfahrten zu den Felswerken anbieten. Die Volksbank Braunlage wird vor ihrer Filiale mit einer Tombola präsent sein.

Vereine auf der Bühne

An zahlreichen Verkaufsständen kann man dann unterschiedliche Dinge erstehen und sich mit allerlei Leckereien stärken. Bevor mit der Radio Brocken Partynacht der Höhepunkt des Vereinsfestes am Abend beginnt, wird auf der Bühne ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Moderation übernimmt Susanne Fiebelkorn.

Die Partynacht beginnt um 20 Uhr auf der Bühne, moderiert von Stephan Baier. Als Höhepunkte angekündigt sind die Auftritte der Radio Brocken Dance Crew, die Venga Venga Partyshow und der Auftritt sendereigener Live-DJs. Der Abend wird live im Radio übertragen.

Programm am Samstag (Auszug)13.30 Uhr: Eröffnung des Nachmittagsprogramm mit Ortsbürgermeister Rudolf Beutner13.45 Uhr: Gardetanz der ECV Funken14 Uhr: Programm der Grundschule14.45 Uhr: Wer tritt gegen Hannes Arnold aus Rübeland im Tischtennis an? Hannes Arnold nahm an den Parolympics teil und wurde Vierter im Tischtennis, er sitzt im Rollstuhl.15.15 Uhr: Die Kleinen und Mittleren Funken des Elbingeröder Carneval-Vereins (ECV) tanzen15.30 Uhr: Programm der Kita Rappelkiste16.15 Uhr: Programm der Heimatgruppe16.45 Uhr: Siegerehrung der Tombola , Volksbank Braunlage17.30 Uhr: Programm der Harzer Jungs des ECVAb 18 Uhr: Aufbau für die Partynacht