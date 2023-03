So geht es nicht weiter an den Christinenteichen in Elbingerode, warnen Angler. Wenn sich nichts tut, könnte eines der Gewässer im Sommer austrocknen.

Der Mönch am oberen Christinenteich in Elbingerode – der obere Teil ragt aus dem Wasser – ist marode und soll erneuert werden.

Elbingerode - Das Wasser tröpfelt mehr, als dass es fließt. „Das ist zu wenig“, sagt Ulrich Kaiser und betrachtet kritisch den Überlauf. Dass der Durchfluss zwischen den Christinenteichen in Elbingerode nicht funktioniert, wie er soll, liegt am defekten Mönch, so der Vorsitzende des Elbingeröder Anglervereins. Als er in der Volksstimme über die Pläne für den Stieger Teich las, platzte ihm der Kragen. „Die Teiche in Elbingerode haben ein viel größeres Problem“, sagt Kaiser.