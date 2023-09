Das Geld ist da, nun ist Eile angesagt: Der Spielplatz in Elend soll mithilfe des Harzkreises auf Vordermann gebracht werden. Das ist geplant.

Geldsegen für den Spielplatz in Elend (von links): Oberharz-Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU), Heiner Fuchs, stellvertretender Ortsbürgermeister, und Landrat Thomas Balcerowski (CDU).

Elend - Das Klettergerüst mit Rutsche und die Schaukel stehen im Grünen, die Sonne scheint: Auf den ersten Blick wirkt der Spielplatz in Elend idyllisch. Doch dann fällt das rostige Fußballtor mit dem zerrissenen Netz auf, auch das Federtier ist verschlissen. Sieben Jahre sei es her, dass auf dem Areal nahe der Holzkirche Hand angelegt wurde, berichtet der stellvertretende Ortsbürgermeister Heiner Fuchs. Nun soll der Platz erneut auf Vordermann gebracht werden – mit Fördergeld vom Kreis.

Genau 12.690,80 Euro erhält Elend für seinen Spielplatz, so steht es auf dem Förderbescheid, den der Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) persönlich in dem Oberharz-Ortsteil ablieferte. Das lasse er sich nicht nehmen: „Man blickt jedes Mal in freudige Gesichter.“ Über das Förderprogramm werden pro Jahr 200.000 Euro für die Sanierung oder den Neubau von Spielplätzen bereitgestellt. Orte mit bis zu 2500 Einwohnern können bis zu 20.000 Euro pro Projekt beantragen, die Kommune soll noch einmal den gleichen Beitrag zuschießen.

Damit stehen für Elends Spielplatz gut 25.000 Euro zur Verfügung. Davon soll zunächst der Bolzplatz wieder auf Vordermann gebracht werden, sagt der Oberharzer Bauamtsleiter Enrico Schmidt auf Volksstimme-Nachfrage. Derzeit werde er während der Straßenbauarbeiten an der Bundesstraße 27 als Ausweichparkplatz für Anwohner genutzt.

Dieses Tor hat sichtlich ausgedient – stattdessen sollen zwei neue Tore mit Ballfanganlage aufgestellt werden. Fotos (2): Katrin Schröder

Neue Tore mit Fangnetzen

Schon deshalb müsse man die Fläche wieder herrichten, sobald keine Autos mehr dort stehen. Geplant sei zudem, zwei moderne Tore mit einer integrierten Fangnetzanlage aufzustellen, so Schmidt – wie es der Ortschaftsrat bereits vor eineinhalb Jahren vorgeschlagen hatte. Außerdem sollten defekte Spielgeräte repariert, der Fallschutzkies erneuert und das Gelände in Ordnung gebracht werden. „Mehr lässt sich für diesen Betrag nicht bewerkstelligen“, so Schmidt.

Falls das Geld knapp werde, könne man einen Nachschlag beantragen, so Landrat Balcerowski. Zudem sei für dieses Jahr noch Geld im Topf: Bisher wurden 14 Vorhaben mit insgesamt 137.000 Euro bedacht. Grundsätzlich sollen die Vorhaben bis Jahresende abgeschlossen werden, Verlängerung sei aber möglich.

Oberharz-Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU) und Heiner Fuchs, stellvertretender Ortsbürgermeister, sind froh über den Zuschuss. Fuchs erinnert sich gut an die feierliche Eröffnung des Spielplatzes im Jahr 1972, an der er als Kindergartenkind teilgenommen hat. „Generationen von Kindern haben hier gespielt.“