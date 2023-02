Seit Jahrzehnten führten Marion und Axel Renner die „Zur Stadtfeld Schänke“, in dem sie auch wohnten. Nun wurde das Gebäude in Wernigerode verkauft.

Wernigerode - Ein Bild gefällt Marion Renner in ihrer neuen Wohnung besonders. Es ist eine Erinnerung an ein nun abgeschlossenes Kapitel ihres Lebens – eine Erinnerung an ihr ehemaliges Haus und Gewerbe, die Stadtfeld-Schänke. Stammkunden des Lokals haben ihr das Bild zum Abschied geschenkt. Zu sehen ist das Gebäude, in dem Marion und Axel Renner seit mehr als 25 Jahren gearbeitet und gelebt haben. Der Schriftzug „Zur Erinnerung“ und Fotos ehemaliger Gäste machen das Abschiedsgeschenk komplett.