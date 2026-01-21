weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ortsteil von Wernigerode: Endlich Bewegung in Minsleben: 2026 kommt der Straßenausbau – doch andere Sorgen bleiben

Mehr als 20 Jahre wurde gewartet: 2026 wird die marode Kreisstraße nach Minsleben ausgebaut. Aber längst nicht alle Probleme des Dorfs bei Wernigerode sind gelöst.

Von Holger Manigk 21.01.2026, 10:30
Die holprige und zu schmale Straße über den Petersberg von Minsleben Richtung Autobahn 36, Wernigerode und Silstedt soll 2026 ausgebaut werden.
Die holprige und zu schmale Straße über den Petersberg von Minsleben Richtung Autobahn 36, Wernigerode und Silstedt soll 2026 ausgebaut werden. Foto: Holger Manigk

Minsleben. - Wer häufig von Minsleben Richtung Wernigerode und Autobahn 36 fährt, kennt jeden Buckel der schmalen Holperpiste: Seit Langem ärgern sich die Einwohner über die Kreisstraße 1.329. 2026 soll sich das ändern. Doch im Dorf warten weitere Probleme.