Endspurt für 800-Jahr-Feier in Hasselfelde

Jutta Wenzel, Dorothee Rebentisch sowie Barbara und Falk Unger (von rechts) haben gemeinsam mit weiteren Helfern zwei Schaufenster am Markt in Hasselfelde für die 800-Jahr-Feier geschmückt.

Hasselfelde - „Geschenkartikel“ gibt es in dem Geschäft am Markt in Hasselfelde schon lange nicht mehr. Die Schaufenster des leer stehenden Lokals waren mit gelben Müllsäcken verhangen – und genau dort wird am Samstag der Festumzug zur 800-Jahr-Feier vorbeigehen. „Das mussten wir etwas tun“, sagt Jutta Wenzel vom Organisationskomitee. Unter dem Motto „Leben, Liebe, Heimat“ steigt am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, das große Fest.