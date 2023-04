Scheinwerfer und Innenlicht ständig an Wernigerode: Zu hell und zu teuer - „Festbeleuchtung“ von Schule nervt Anwohner

Energie ist teuer, deshalb ist Stromsparen angesagt. Nicht aber in der Francke-Grundschule in Wernigerode. Dort brennt das Licht 24 Stunden am Tag. Was war geschehen?