Warenhauskette Entscheidung zu Real-Supermarkt in Wernigerode gefallen

Mit der Zerschlagung der Real-Kette stand auch hinter dem Markt in Wernigerode ein Fragezeichen. Nach dem Aus für die Filiale im benachbarten Blankenburg gibt es nun Gewissheit zum Standort in der bunten Stadt am Harz.