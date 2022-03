Entspanntes Impfen in Ilsenburg und im Nordharz

Wasserleben/Ilsenburg - Während in Großstädten die Menschen nach einer Impfmöglichkeit teils Stunden in der Schlange stehen, hat sich die Situation im Nordharz entspannt. War beim ersten Termin Ende November noch eine volle Auslastung der Impfstation zu beobachten, so startete die Verwaltung am vergangenen Donnerstag schon am späten Vormittag einen Sonderaufruf in den sozialen Medien, dass ein Impfen gegen Covid 19 ohne Warten möglich sei.