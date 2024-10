Veranstaltungstipp Wernigerode Erste Harzer Hochzeitsmesse: Von Hochzeitslocation bis zum perfekten Brautkleid - hier gibt es Tipps rund um den schönsten Tag im Leben

Romantiker und Heiratswillige aufgepasst: In Wernigerode wird am 9. November zur ersten Harzer Hochzeitsmesse samt Modenschau eingeladen. Die Organisatorinnen verraten vorab, was die Besucher bei der Premiere erwartet und was gerade beim Heiraten gerade im Trend liegt.