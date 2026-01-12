Die 26. Auflage des Schlittenhunderennens in der Westernstadt Pullman City in Hasselfelde konnte seit langer Zeit erstmals wieder bei viel Schnee stattfinden. Der stellte die Veranstalter zugleich aber auch vor große Herausforderungen.

Erstes Schlittenhunderennen in Pullman City Harz im Schnee seit vielen Jahren: So reagieren Veranstalter

Traditionell verabschiedet sich die Westernstadt Pullman City Harz mit dem Schlittenhunderennen in die alljährliche Winterpause. Hier geht Denise Hubert über den Parcours mit zwei Siberian Huskys.

Hasselfelde. - Die Westernstadt Pullman City Harz verabschiedete sich mit dem 26. Pullman City Quest in die Winterpause. Das beliebte Schlittenhunderennen, das jedes Jahr zahlreiche Besucher anzieht, fand dieses Mal unter besten Schneebedingungen statt. Diese erwiesen sich jedoch gleichzeitig als große Herausforderung für die Veranstalter.