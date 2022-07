Essen wie bei der Mitropa im Ostdeutschen Fahrzeugmuseum Benneckenstein

Mit dem Frühjahr startet die Tourismussaison – zum Beispiel in Benneckenstein. Das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum öffnet am Freitag seine Türen für Besucher.

Benneckenstein - „Mitropa“ steht in großen Buchstaben auf dem Schild über dem Tresen. „Das ist ein Original“, sagt Mario Tänzer, der es bei einem Flohmarkthändler gekauft hat. Es sorgt für das richtige Flair in dem Reichsbahn-Waggon, der am Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein ab Saisonstart am Freitag als Imbiss dient. Dann öffnet das Museum die Türen für Besucher.