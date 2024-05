Lieferdienst im Harz Neue Pizzeria in Wernigerode: Ex-Bodyguard hat „Bock auf Pizza“

Der Wernigeröder Kampfsportler und Personenschützer Patrick Niewerth übernimmt einen Pizza-Lieferdienst in Wernigerode. Was es mit dem Branchenwechsel auf sich hat und was auf der Speisekarte steht.