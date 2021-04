Ex-Lizenznehmerin der Bahn nach Durchsuchung in Ilsenburg in Haft

In den Büroräumen einer 48-Jährigen in Ilsenburg entdeckte die Bundepolizei Blankofahscheine für die Deutsche Bahn und eine Kleinkaliber-Waffe.

Ilsenburg

Nach der Durchsuchung ihrer Büroräume in Ilsenburg sitzt eine 48-Jährige in Untersuchungshaft. Die Frau steht im Verdacht, gewerbsmäßig betrogen und Urkunden gefälscht zu haben, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Magdeburg mitteilt. 25 Beamte vollstreckten in den frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstags einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Halberstadt.

Die Frau – früher selbst Lizenznehmerin der Deutschen Bahn – soll Blankofahrscheine, die sie noch in Besitz hatte, selbst bedruckt und verkauft haben. In ihren Räumen sei tatsächlich eine Vielzahl der Blanko-Tickets gefunden worden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kleinkaliber-Waffe ohne Waffenschein entdeckt

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei Mobiltelefone und Computertechnik sicher, mit denen die Beschuldigte die Taten ausgeführt haben könnte. Zudem fanden Beamten eine Kleinkaliber-Waffe mit mehr als 200 Schuss Munition. Für diese habe kein erforderlicher Waffenschein vorgelegen.

Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Die Beschuldigte wurde anschließend angesichts der bestehenden Vorwürfe vorläufig festgenommen und dem Haftrichter am Amtsgericht Wernigerode vorgeführt. Dieser erließ aufgrund des dringenden Tatverdachtes einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Beschuldigte. Sie wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Hintergrund: Die Bundespolizei ermittelt in diesem Fall im Auftrag der Halberstädter Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Magdeburg.