Triathlon Xtramile - um jungen Menschen zu helfen Extreme Herausforderung: Sportler aus Wernigerode will an seine Grenzen gehen

Samuel Neuendorf steht vor einer großen körperlichen Herausforderung. Der 28-jährige Wernigeröder will an diesem Wochenende bei dem Extrem-Triathlon Xtramile an seine Grenzen gehen. Im Kurz-Interview verrät Neuendorf, was ihn an der Herausforderung reizt.