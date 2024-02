Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Der Putz bröckelt. Die Fachwerkbalken biegen sich unter der Last der Jahrhunderte. Was sich hinter der schweren Holztür am Oberpfarrkirchhof 4 verbirgt, wissen die wenigsten. Seit dem Auszug der Kinderbibliothek aus dem Seitenflügel ist die kleine Villa auf Wernigerodes Gründungshügel – dem Klint – so etwas wie der jüngste Lost Place der Stadt. Das soll sich ändern.