Unbekannte platzieren regelmäßig Exkremente rund um den Kreisverkehr im Wernigeröder Dornbergsweg.

Wernigerode l Das stinkt wahrlich zum Himmel. Seit Monaten verunreinigen Unbekannte den Kreiselbereich am Dornbergsweg. Die Vorgehensweise der Täter ist dabei fast immer sehr ähnlich, informiert Rathaussprecher Tobias Kascha.

„Sehr wahrscheinlich menschliche Exkremente, in Zeitung eingewickelt, werden mehrmals monatlich rund um den Gehweg beziehungsweise Straße am Kreiselbereich drapiert.“ Danach passiere natürlich das, was passieren muss: „Entweder werden die Pakete zerfahren oder es wird darauf getreten.“

Das Ganze sei nicht nur „widerlich“, sondern binde auch enorme Arbeitskräfte. „Die Mitarbeiter des Bauhofs müssen neben der Beräumung den Bereich natürlich auch säubern“, so Kascha.

Die Wernigeröder Stadtverwaltung ist deshalb für aufklärende Hinweise aus der Bevölkerung dankbar, um die Täter dingfest zu machen. „Wer hat was gesehen? Wer hat was gehört?“, fragt der Rathaussprecher. Kommentar

Hinweise sind an das Wernigeröder Ordnungsamt unter der Telefonnummer (0 39 43) 65 43 29 zu richten.